США не будут сбивать северо-корейскую ракету

Запуск которой намечен на начало апреля. Об этом заявил глава Пентагона Роберт Гейтс. Тем не менее, Соединенные штаты намерены направить в южнокорейский порт два эсминца, оснащенных противоракетными системами, в дополнение к двум японским. Они должны уничтожить элементы северокорейской ракеты в случае угрозы безопасности. Против запуска выступают граждане Южной Кореи.



Сегодня около ста человек собрались перед американским Посольством в Сеуле и, сжигая образец северокорейской ракеты, призвали не допустить старта. Тем временем, КНДР по-прежнему утверждает, ракета должна вывести на орбиту всего лишь спутник связи.