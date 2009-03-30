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США не будут сбивать северо-корейскую ракету

30 марта 2009 13:27
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Запуск которой намечен на начало апреля. Об этом заявил глава Пентагона Роберт Гейтс. Тем не менее, Соединенные штаты намерены направить в южнокорейский порт два эсминца, оснащенных противоракетными системами, в дополнение к двум японским. Они должны уничтожить элементы северокорейской ракеты в случае угрозы безопасности. Против запуска выступают граждане Южной Кореи.

Сегодня около ста человек собрались перед американским Посольством в Сеуле и, сжигая образец северокорейской ракеты, призвали не допустить старта. Тем временем, КНДР по-прежнему утверждает, ракета должна вывести на орбиту всего лишь спутник связи.

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