Александр Суриков: Неприятный осадок у народа остается

25 июня в Минске рассмотрели ряд организационных вопросов, отчет об исполнении бюджета союзного государства, а также обсудили молодежный фестиваль. Газовый спор, который является сейчас темой номер один во взаимоотношениях двух стран, депутаты проигнорировали.

Заседание прошло под председательством Бориса Грызлова, который является лидером проправительственной партии «Единая Россия». После закрытия сессии Борис Грызлов не стал общаться с журналистами, хотя итоговые пресс-конференции после подобных заседаний – это практически традиция. Российская сторона считает, что разногласия по газу сняты.

Александр Суриков, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

– Я думаю, последствий это никаких не принесет. Мы сохраняем приверженность к дальнейшей интеграции, в том числе в союзном государстве. Но неприятный осадок у народа остается.

Сергей Щеблыгин, заместитель председателя комитета Совета Федерации по образованию и науке России:

– Я думаю, это технический сбой в работе аппаратов газовых корпораций. Бухгалтерия, видимо, забыла сосчитать кто кому чего должен, поэтому все эти вещи, когда их сосчитали, вопросы сразу исчезли.

Сергей Маскевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– Эта темы была поднята не на пользу нашему сотрудничеству и тем более союзному строительству. Есть силы, конкретные люди, политики, которые всегда имеют свои интересы, которые идут вразрез интересам народа.