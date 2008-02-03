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Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Российской Федерации

03 февраля 2008 15:35
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Александр Лукашенко встретился с премьер-министром России Виктором Зубковым и его первым заместителем Дмитрием Медведевым.

Они ознакомились с трассами для катания на лыжах в горно-туристическом центре "Гранд отель Поляна" близ Сочи и побеседовали за чашкой зеленого чая в одном из кафе. Вечером у Александра Лукашенко запланирована встреча с Владимиром Путиным.

Президенты обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений. Эта встреча - логическое продолжение контактов в рамках договоренностей, достигнутых в Минске в декабре 2007-го во время визита Владимира Путина в Беларусь и заседания Высшего Госсовета Союзного государства.

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