Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Российской Федерации

Александр Лукашенко встретился с премьер-министром России Виктором Зубковым и его первым заместителем Дмитрием Медведевым.

Они ознакомились с трассами для катания на лыжах в горно-туристическом центре "Гранд отель Поляна" близ Сочи и побеседовали за чашкой зеленого чая в одном из кафе. Вечером у Александра Лукашенко запланирована встреча с Владимиром Путиным.

Президенты обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений. Эта встреча - логическое продолжение контактов в рамках договоренностей, достигнутых в Минске в декабре 2007-го во время визита Владимира Путина в Беларусь и заседания Высшего Госсовета Союзного государства.

