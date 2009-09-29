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Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев прибыли на учения «Запад-2009»

29 сентября 2009 11:11
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На Обуз-Лесновском полигоне разворачиваются основные события оперативно-стратегических маневров военных Беларуси и России.

Оценивают слаженность их действий главы двух государств. За оперативно-тактическими учениями «Запад-2009» также наблюдают военные атташе посольств, аккредитованных в Беларуси.

Президенты Беларуси и России сегодня планируют также провести встречу в формате один на один, Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки дня.

# Александр Лукашенко

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