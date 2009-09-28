Германия вступает в новую фазу своей истории

Завершившиеся выборы показали – в нынешней серьезной ситуации немцы требуют от государства серьезных решений.

Широкая правительственная коалиция, объединявшая в последние годы право- и левоцентристов, более не существует. Немцы требуют от государства решений, которые, по их мнению, может обеспечить союз правых и правых.

- Те кто могут на славу погулять, обычно могут и поработать на славу - через пару дней. Я прошу, погуляйте так, чтобы потом поработать, как никогда раньше, - сказала Ангела Меркель на торжествах, посвященных ее избранию канцлером Германии.

В каждой шутке есть доля шутки, остальное - зачастую правда. Учитывая это, стоит понимать: новый, она же действующий, канцлер Германии Ангела Меркель несмотря на торжества уже сейчас настроена на работу и настроена более чем решительно.

Прошедшие в воскресенье федеральные выборы дали ей возможность распространить министерские портфели между представителями ее собственной партии ХДС/ХСС и близкими по духу свободными демократами. Теперь в Германии ждут ослабления ставшего привычным внутриправительственного противостояния и, как следствие, усиления созидательной работы по нейтрализации последствий мирового финансово-экономического кризиса.

- Мы не оступимся, мы будем работать надежно и уверенно. В нашей работе мы обратим особое внимание на то, что важно для Беларуси и для ее жителей. Мы обещаем это каждому немецкому гражданину, - заявил Гидо Вестервелле, председатель Свободной демократической партии Германии.

Очевидно, что не последнюю по важности роль в новой германской политике будет отыгрывать и сильный внешний вектор. Хотя по-другому и быть не могло: локомотиву Европы избежать ответственности за отношение Европы с ее партнерами, попросту невозможно. Видимо поэтому новое второе лицо в Германии – лидер свободных демократов Гидо Вестервелле – уже назван основным претендентом на освободившееся место министра иностранных дел. При этом потенциал команды потенциального главного дипломата известен давно и широко. Главным помощником Вестервелле в предвыборной борьбе выступал легендарный Ханс-Дитрих Геншер, чьи внешнеполитические взгляды были озвучены им самим во время недавнего визита в Беларусь.

- Я убежден, что Европа может быть стабильной только в том случае, если будет основываться на принципах равенства всех европейских государств, как больших, так и малых. Подобный подход не изменится, несмотря на исход предстоящих парламентских выборов в Германии, а станет основой германской внешней политики, прежде всего в плане интересов развития отношений с Беларусью, - заявил Геншер на встрече с Александром Лукашенко.

Схожий взгляд на отношения в Европе, и в частности на отношения Германии и Беларуси, и в Беларуси.

- Германия является партнером Беларуси. И изменения в политическом ландшафте Германии не повлияют на отношения Германии и Беларуси. Наши отношения проверены долгими годами и многими канцлерами, - утверждает Алексей Васильков, политический аналитик Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь

Теперь Германии остается ждать, когда участники новой коалиции сформируют правительство, а Беларуси, как и другим партнерам немцев, ждать решений этого правительства. Не сбрасывая со счетов определенных вопросов к немецким право-правым, хочется надеяться, что все лучшие ожидания оправдаются.