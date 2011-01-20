А. Лукашенко: Ни под кого прогибаться мы не намерены, будь то отдельная группа стран или даже Евросоюз в целом

Вечер 19 декабря 2010 года на минской площади. Неизвестные громят Дом правительства. Правоохранители предпринимают меры, чтобы сдержать толпу. Против страны фактически организован заговор. Для противодействия такой угрозе меры вполне адекватные и абсолютно законные.
Лондон: 30-тысячная армия студентов недовольна реформами. Как только недовольство перерастает в открытый бунт, следует незамедлительная жестокая реакция. Британская полиция, не стесняясь и не оправдываясь, пускает в ход весь арсенал спецсредств против погромщиков. В ответ на камни в сторону здания парламента — конная полиция, дубинки и газ. Сотни задержанных, десятки арестованных, есть раненые.
Этот пример обеспечения безопасности государственных институтов и рядовых граждан не вызывает бурю возмущения у мирового правозащитного сообщества. Скажем, в виде ограничений и санкций.
Почему же, когда Беларусь защищает свой выбор и свою безопасность, это вызывает такой ажиотаж за рубежом? Депутаты Европарламента делают громкие заявления и пишут резолюцию, не зная порой, где Беларусь находится на карте. Не потому ли, что подготовка несанкционированной акции в Беларуси велась за ее пределами конкретно в государствах ЕС. Очевидно, сегодня важно для самой Беларуси выработать все меры по защите собственного суверенитета, экономических и геополитических интересов. Именно об этом сегодня шла речь на совещании у Президента по некоторым внутриполитическим вопросам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Александр Лукашенко:
Мы не собираемся прятать проблемы, которые, возможно, могут возникнуть в связи с событиями ночи 19 декабря. Но еще раз хочу заявить следующее: сегодня никто, причастный к делам 19 декабря, не сомневается в том, что против нашего государства был организован заговор. Спонсировали его иностранные спецслужбы, а роль исполнителей отвели местным отщепенцам и жуликам от политики.
Вы, наверное, обратили внимание, как яростно атакуют Беларусь немцы и поляки. Все очень просто. Пусть меня упрекнут правоохранители или еще кто-то, но я вынужден сегодня сказать о том, что все программы и огромная часть денег шли из Германии и Польши или через Германию и Польшу. Там же и писались программы свержения конституционного строя. И это не выдумка спецслужб сегодня. Это показания тех, кто это организовывал.
О некоторых фактах, которые мы можем сегодня обнародовать, в процессе следствия, средства массовой информации уже рассказали белорусскому народу. И это еще не конец. И люди с пониманием отнеслись к действиям власти, решительно защитившей порядок и государственность.
При этом хочу подчеркнуть: многие сегодня пытаются, не знаю только, с какой целью, обвинить в этом КГБ, МВД и весь силовой блок страны — они якобы дезинформировали и обманули президента, они специально это сделали, они вообще вредители и враги президента. Я попрошу в этой связи всем успокоиться и понять одну вещь: первым, кто защищает суверенитет и независимость страны и ту систему, которая функционирует, является президент. Никаких действий правоохранительные органы не предпринимали, не предпринимают и не будут предпринимать по наведению порядка в стране без санкции президента.
Беларусь — суверенное государство. Страна проводит свою политику. Защита государственного строя — это нормальная мировая практика. Но кому-то на Западе все-таки видно выгодно начать мощную атаку. Здесь вновь грозят санкциями. Ведь время показало, что для страны, которая развивается уверенными шагами, — это мера недейственная. Но оставаться в стороне тоже нельзя. Беларусь готова к открытому диалогу со всеми, кто готов говорить с нами на равных.
Александр Лукашенко:
Тем не менее, нам грозят санкциями (мы это уже слышали и переживали в свое время, поэтому не буду подробно останавливаться): то ли блокаду объявить, то ли еще что-то изолировать. Еще раз подчеркиваю: мы это уже проходили. Если Европа, Америка и кое-кто еще хотят наступить второй раз на те же грабли, Господь им в дорогу.
Наша позиция должна быть незыблемой. Белорусский народ – хозяин на своей земле, и никому не дано права решать за нас, как нам жить. Невмешательство во внутренние дела – это принцип, признанный всем мировым сообществом. И даже самым сильным и мощным державам не позволено его нарушать.
Поэтому, исходя из сказанного, поручение Правительству одно – в случае, если кто-либо попытается ввести против страны экономические и иные санкции, мы должны немедленно отреагировать, подготовить ответные меры, вплоть до самых жестких. Ни под кого прогибаться мы не намерены, и наклонять нас никому не позволено. И касаться это должно абсолютно всех, кто попытается давить и блокировать страну, — будь то отдельная группа стран или даже Евросоюз в целом.
Мы всегда готовы к спокойному диалогу со всеми, кто желает говорить с нами искренне и на равных. Но с Беларусью никому и никогда не будет позволено говорить с позиции силы и на языке ультиматумов. Тем не менее, нельзя прятать голову в песок и уходить от обсуждения проблем. Ситуация требует от нас твердых, взвешенных и осмотрительных решений.
Как отметил президент, судьба обвиняемых в массовых беспорядках 19 декабря в их руках .
Александр Лукашенко:
В связи с тем, что от нас требуют, я хочу сказать, что мы не кровожадные. И судьба тех, за которых сегодня рьяно борются в Европейском союзе, исключительно в их руках. Здесь ни при чем ни силовые структуры, ни президент. Только в их руках. Хотят быть в следственном изоляторе — пусть там сидят. Хотят быть со своими семьями — это тоже от них зависит. Это не проблема. Она решается сегодня следственными органами. Но не только у следственных органов, но и у страны в целом есть ряд вопросов, на которые мы ждем от них ответов. И сидеть как мыши под веником в следственном изоляторе и думать, что завтра американцы или европейцы придут и освободят их, бесперспективно.
Хочу абсолютно твердо заверить европейцев, что здесь мы будем действовать исключительно по европейским стандартам. Вот как в Европе принято, мы так будем действовать. Я думаю, не надо конкретизировать здесь ничего.
Решать судьбу своей страны Беларусь будет самостоятельно. Это в компетенции только белорусского народа. Ведь независимость и суверенитет — это не то, чем можно пренебречь.