А. Лукашенко: В Германии и Польше писались программы свержения конституционного строя в Беларуси

Подготовить ответные меры в случае введения против Беларуси каких-либо санкций. Такое поручение правительству дал Президент страны Александр Лукашенко на совещании по некоторым внутриполитическим вопросам.

Уже известно, что программы свержения конституционного строя в Беларуси писались в Германии и Польше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Организованный заговор спонсировали иностранные спецслужбы. Теперь недоброжелатели начали мощную атаку извне, в зарубежных СМИ развернута яростная информационная кампания против Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не собираемся прятать проблемы, которые, возможно, могут возникнуть в связи с событиями ночи 19 декабря. Но еще раз хочу заявить следующее: сегодня никто, причастный к делам 19 декабря, не сомневается в том, что против нашего государства был организован заговор. Спонсировали его иностранные спецслужбы.

Вы, наверное, обратили внимание, как яростно атакуют Беларусь немцы и поляки. Все очень просто. Я вынужден сегодня сказать о том, что все программы и огромная часть денег шли из Германии и Польши или через Германию и Польшу. Там же и писались программы свержения конституционного строя. И это не выдумка спецслужб. Это показания тех, кто это организовывал.

О некоторых фактах, которые мы можем сегодня обнародовать, в процессе следствия, средства массовой информации уже рассказали белорусского народу. И это еще не конец.

И люди с пониманием отнеслись к действиям власти, решительно защитившей порядок и государство.

Тем не менее, недоброжелатели Беларуси начали мощную атаку извне. В зарубежных средствах массовой информации яростно развернута информационная кампания против Беларуси.

Нам грозят санкциями (мы это уже слышали и переживали в свое время, поэтому не буду подробно останавливаться): то ли блокаду объявить, то ли еще что-то изолировать. Еще раз подчеркиваю: мы это уже проходили. Если Европа, Америка и кое-кто еще хотят наступить второй раз на те же грабли, Господь им в дорогу.

Наша позиция должна быть незыблемой. Белорусский народ – хозяин на своей земле, и никому не дано право решать за нас, как нам жить. Невмешательство во внутренние дела – это принцип, признанный всем мировым сообществом. И даже самым сильным и мощным державам не позволено его нарушать.

Поэтому, исходя из сказанного, поручение Правительству одно – в случае, если кто-либо попытается ввести против страны экономические и иные санкции, мы должны немедленно отреагировать, подготовить ответные меры, вплоть до самых жестких.