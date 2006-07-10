Зоны отдыха на особом контроле эпидемиологов

Зоны отдыха в белорусской столице переполнены. Санитарные службы усилили контроль за их состоянием. Врачи-эпидемиологи следят за качеством воды в водоемах и дважды в сутки оценивают санитарное состояние пляжей и территорий, прилегающих к ним. А столичная милиция на городские пляжи отправляется теперь в усиленном составе.

За минувшую неделю восемь минчан утонули на городских водоемах. Причем шесть из них были в состоянии алкогольного опьянения. Спиртные напитки в зонах отдыха не продают, однако пьяных на воде меньше не становится. Врачи-эпидемиологи говорят, что поведение отдыхающих далеко от идеального.

На водохранилищах Вяча, Птичь, Дрозды и Чижовское специалисты следят, как из зон отдыха вывозят мусор и контролируют состояние воды. К санитарному состоянию пляжей претензий много, а вот качество воды пока удовлетворительное.