В польском парламенте появился первый темнокожий депутат

Джон Абрахам Годсон, польский гражданин, родившийся и выросший в Нигерии, был приведен к присяге как первый чернокожий депутат парламента Польши.

Член правоцентристской партии «Гражданская платформа», Годсон, служивший в качестве советника в Лодзи, был назначен на место, освобожденное коллегой по партии после местных выборов — она стала мэром города Лодзь.

Джон Годсон приехал в Польшу в 1990-х годов, открыл школу с обучением на английском языке и работал в качестве пастора протестантской церкви. Он женился на польке и у них четверо детей, сообщает www.ctv.by со ссылкой на ВВС.

В начале 90-х его дважды избивали, но Годсон говорит, что сейчас отношение к чернокожим в Польше меняется в лучшую сторону, особенно после вступления страны в ЕС.

Выступая на польском радио, Джон Годсон заявил: «Я из Лодзи, я буду жить здесь, я хочу умереть здесь, и я хочу быть похоронен здесь».