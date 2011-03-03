Школа красоты для пожилых женщин открылась в Ленинском районе Минска

Активным пенсионеркам, желающим всегда быть в прекрасной форме, в территориальном центре предложили мастер-классы по созданию причесок, макияжу и маникюру.

Кроме того, для пожилых леди проводят консультации психологи и диетологи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Рокманс, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации территориального центра обслуживания Ленинского района:

Косметологи подскажут, как правильно ухаживать за кожей именно в данном возрасте. Парикмахеры посоветуют, как ухаживать за волосами. И мастер по маникюру обратит внимание на то, что должна делать женщина, чтобы её ногти всегда оставались красивыми.