Школа красоты для пожилых женщин открылась в Ленинском районе Минска

Кроме того, для пожилых леди проводят консультации психологи и диетологи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Наталья Рокманс, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации территориального центра обслуживания Ленинского района:
Косметологи подскажут, как правильно ухаживать за кожей именно в данном возрасте. Парикмахеры посоветуют, как ухаживать за волосами. И мастер по маникюру обратит внимание на то, что должна делать женщина, чтобы её ногти всегда оставались красивыми.