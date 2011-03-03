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Школа красоты для пожилых женщин открылась в Ленинском районе Минска

03 марта 2011 11:19
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Активным пенсионеркам, желающим всегда быть в прекрасной форме, в территориальном центре предложили мастер-классы по созданию причесок, макияжу и маникюру.

Кроме того, для пожилых леди проводят консультации психологи и диетологи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Рокманс, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации территориального центра обслуживания Ленинского района:
Косметологи подскажут, как правильно ухаживать за кожей именно в данном возрасте. Парикмахеры посоветуют, как ухаживать за волосами. И мастер по маникюру обратит внимание на то, что должна делать женщина, чтобы её ногти всегда оставались красивыми.

Фото. Школа красоты для пенсионерок

Фото. Школа красоты для пенсионерок

Фото. Школа красоты для пенсионерок

Фото. Школа красоты для пенсионерок

 

Фото. Маникюр

Фото. Школа красоты для пенсионерок

Фото. Расчески

# общество # Фотофакт

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