Железное хитросплетение

Согнуть гвоздь одной рукой способен брестский преподаватель физкультуры.

Необычное хобби стало своего рода методикой преподавания спортивных дисциплин. Но на достигнутом силач не останавливаться. Юрий Касьян намерен свернуть сковороду и разогнуть подкову.

Специально для <СТВ> мастер раскрыл секрет вязания гвоздей. Нужно согнуть гвоздь примерно одну третью буковкой "Г". Теперь цепляем шляпками друг за друга, подключаем силу и сворачиваем их.

Цепочка из гвоздей - способ получить зачет автоматом на кафедре физического воспитания Брестского государственного университета. Правда, за пятилетнюю практику из студентов никто так и не смог повторить трюк Юрия Касьяна.

Однако его мастер классы пользуются большой популярностью. В руках мастера железные гвозди как два куска пластилина в считанные секунды превращаются в звенья одной цепи.

За плечами у брестского силача достижения в акробатике и армрестлинге. Еще в детстве судьба подарила Юрию встречу с атлетом, который без труда пальцами разрывал железный рубль. Свой же первый гвоздь пятидесятку Юрий согнул 3 года назад, а недавно и трехсотмиллиметровый. Однако на этом Юрий останавливаться не намерен.

В Брестском университете никто пока не повторил трюк. Но стимул к хорошей физической подготовке в студенческой среде значительно вырос.

