Беларусь отмечает День знаний

Президент Беларуси направил поздравление учащимся, студентам, аспирантам и педагогам с Днем знаний.

В послании говорится о том, что в нашей стране создана современная система образования, сочетающая лучшие традиции обучения и воспитания с новейшими достижениями педагогической науки и практики.

Она предоставляет широкие возможности для развития талантов и способностей учащихся и студентов, помогает им овладеть знаниями и духовными ценностями, накопленными человечеством. Александр Лукашенко пожелал всем здоровья, успехов и отличного настроения.

...Первый урок для более 2 млн. учащихся и студентов прошел на тему "Жыву ў Беларусi и тым ганаруся". Сегодня новый учебный год начался в более 8,5 тысячах учреждений дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.

Около 93 тысяч первоклассников впервые сели за парты. Сегодня им торжественно вручили ценный подарок - учебное пособие от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко "Беларусь - наша Радзiма". Издание ежегодно дополняется и корректируется. В этом году в него внесены сведения о достижениях белорусских ученых, спортсменов, артистов и о новом здании Национальной библиотеки.

Белорусские школы получили около 2,5 млн. учебников. К новому учебному году издано 63 программы, 175 наименований учебников и пособий для общеобразовательной школы. С сегодняшнего дня в стране заработало 17 новых объектов образования.

День знаний дал старт Неделе белорусской письменности в учебных заведениях. Этим праздникам посвящены кинопрограммы и мероприятия в кинотеатрах страны. В Минске, например, проходят показы новых фильмов, а также встречи с создателями белорусских картин, беседы с детьми школьного возраста.

Также сегодня во всех православных храмах Беларуси будут отслужены молебны об учащихся и преподавателях. Церковь всегда благословляла учащихся, ученикам покровительствуют и многие святые. Существуют специальные молитвы о помощи в усвоении знаний, например, к Сергию Радонежскому. Он считается одним из самых почитаемых православными покровителей учения. Есть и особая икона Богородицы, именуемая "Прибавление ума". Католики также молятся за учеников, наставников и родителей. В костелах всю неделю освящаются учебники.