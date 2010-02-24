Три новостройки в Минске и столичном пригороде оказались в буквальном смысле прописанными в воздухе

Деньги, перечисленные будущими жильцами на строительство квартир, ушли на возведение финансовой пирамиды.

За четыре года «Фонд социальной защиты «Время», который и выступал как фирма-застройщик, собрал с потенциальных новоселов почти восемь миллиардов рублей. Но сроки по лжедокументам вышли, а на месте новостроек по-прежнему лишь вырытые котлованы. Председатель теневого фонда вполне возможно сменит прописку гораздо быстрее обманутых новоселов.

Александр Гарбуз, начальник отдела Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь:

Возбуждено уголовное дело по статье 210.4 УК РБ, которая предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определённые должности.

Сотрудник контрольно-ревизионного управления главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Минской области:

Из полученных 4,4 миллиарда рублей были израсходованы на цели, не связанные со строительством жилья.