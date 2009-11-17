Въезд в Минск может стать платным

Уже в ближайшее время автовладельцы не смогут парковаться на тротуарах.

С января в авариях на столичных дорогах погибли более шестидесяти человек. Трое из них — дети. Город намерен в следующем году количество ДТП сократить на треть. Поэтому сотрудники ГАИ обратились к опыту зарубежных коллег и побывали в Англии.

Там недобросовестных водителей жестко наказывают рублем, а каждая улица обеспечена системой видеонаблюдения. Такие меры могут принять и у нас.

Уже в ближайшее время автовладельцы не смогут парковаться на тротуарах. Въезд перекроют специальными столбиками и шлагбаумами. Скорость уменьшат за счет изменения траектории движения на дороге. Такая практика уже оправдала себя в Лондоне.

Дмитрий Корзюк, начальник ГАИ Минска:

- Делается Z-образный пешеходный переход: выходя на проезжую часть, вы видите, что происходит слева. И чтобы встретится с транспортом, который идет справа, вы должны будете повернуться направо и снова сделать несколько шагов. И только после этого сможете перейти улицу. То же самое с трамвайными остановками.