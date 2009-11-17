Под видом дорогого мазута продавали нефтяные отходы

Смеси отходов нефтепродуктов отписывались по документам на лжепредпринимательские структуры, от имени которых выписывались накладные на доброкачественный М-100.
Сегодня привлечен к ответственности и взят под стражу директор этого предприятия, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь – «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями …совершенные повторно в крупном размере организованной группой по предварительному сговору». Перспектива – от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, сообщили ctv.by в Отделении информации и общественных связей УВД Миноблисполкома.
Участие в махинациях представителей предприятий, покупавших сомнительный товар, - также в центре внимания оперативников Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в стратегических направлениях УВД Минсоблисполкома.