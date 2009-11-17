Под видом дорогого мазута продавали нефтяные отходы

Должностные лица минской фирмы в период с 2006 по 2008 год распродали свыше 200 тонн нефтяных эмульсий, причинив пострадавшим белорусским государственным предприятиям ущерб на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Махинаторы разжились еще и на занижении налоговой базы в сумме 300 миллионов белорусских рублей.На основании договора с промывочно-пропарочной станцией одного из отделений Белорусской железной дороги за очень небольшие деньги приобретался, грубо говоря, налет, оседавший в процессе транспортировки нефтепродукта на многотонных цистернах. Прямо со станции нефтяные отходы отправлялись на склады предприятий, оприходовавших их как мазут марки М-100.Смеси отходов нефтепродуктов отписывались по документам на лжепредпринимательские структуры, от имени которых выписывались накладные на доброкачественный М-100.

Сегодня привлечен к ответственности и взят под стражу директор этого предприятия, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь – «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями …совершенные повторно в крупном размере организованной группой по предварительному сговору». Перспектива – от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, сообщили ctv.by в Отделении информации и общественных связей УВД Миноблисполкома.

Участие в махинациях представителей предприятий, покупавших сомнительный товар, - также в центре внимания оперативников Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в стратегических направлениях УВД Минсоблисполкома.