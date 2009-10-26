Серия концертов памяти прославленных белорусских композиторов

Программу готовит Национальный оркестр Беларуси.

26 октября на сцене Белгосфилармонии музыканты представят программу, посвященную народному артисту СССР и Беларуси, профессору Белорусской академии музыки Евгению Глебову. Творческий диапазон этого композитора был разнообразен - от оперы и балета, до романса и джаза. Почерк Глебова всегда отличался своеобразием мелодики, интересным гармоническим языком, острой ритмикой и красочной оркестровкой.

- Именно наш оркестр стал первым исполнителем его 6 симфонии и многих его произведений, написанных для эстрадного оркестра. И все эти произведения, написанные им в последний годы, и прозвучат в этом концерте, - рассказал Михаил Финберг.