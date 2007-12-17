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Вступил в силу Указ Президента о господдержке населения

17 декабря 2007 08:56
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Документ законодательно закрепляет порядок и условия предоставления гражданам государственной поддержки в связи с упорядочением в республике социальных льгот. С этого дня господдержка будет оказываться в форме адресной социальной помощи в виде ежемесячного или единовременного социального пособия. Она будет выделяться на приобретение продуктов питания, лекарств, средств социальной реабилитации, одежды, обуви, проездных билетов, школьных принадлежностей и на другие нужды.
# общество

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