В режиме нон-стоп

С 17 декабря по 8 января столичные магазины и кафе не будут закрываться на ремонт и сандень. Такое решение принимается ежегодно для того, чтобы горожане смогли своевременно закупить необходимые товары к Новому году и Рождеству и отпраздновать торжество в кафе.

К слову, по 1 января минские рестораны и кафе, которые проводят праздничные мероприятия, будут работать без выходных до 6 утра. Что же касается магазинов, то 25 и 31 декабря, 7 января продовольственные работают по графику рабочих дней, а 1 января - с 10.00 до 18.00. В непродовольственных же в праздничные дни - выходной.