Все желающие могут поучаствовать в пересчете птиц в Беларуси

Пернатых, которые остались зимовать в Беларуси, пересчитают. Национальный учет продлится до 31 января.

Поучаствовать в акции могут все желающие. Нужно лишь в один из дней понаблюдать за пернатыми в лесу, на окраине города или деревни, в городском парке или у незамерзающего водоема. Результаты сообщить орнитологам.

Такие акции проводятся в Беларуси уже более 10 лет. В прошлом году в республике зимовал 101 вид птиц. Среди них и перелетные – зяблики, коноплянки и белые трясогузки. На Лукомльском озере оставались зимовать северные виды уток. В Гродно наблюдали мелкого кулика-перевозчика, а из занесенных в Красную книгу Беларуси – гаршнепа и оляпку.