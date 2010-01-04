Срочная новость! В Украине перестали печатать паспорта из-за «разворованного госбюджета»

Консорциум «ЕДАПС», занимающийся выпуском паспортов на Украине, заявляет о вынужденной остановке своей работы.

- Антигосударственная деятельность различных представителей органов государственной власти привела к тому, что на протяжении декабря 2009 года, по сути дела, из государственного бюджета были похищены деньги, которые граждане Украины исправно перечисляли за оформление паспортов, водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и других государственных документов, – говорится в заявлении консорциума, передает украинское агентство УНИАН.

В консорциуме заявляют, что такая ситуация сложилась из-за того, что некоторые чиновники «разворовывают деньги из государственного бюджета».