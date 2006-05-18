Все профессии нужны, все профессии важны

Повысить престиж профессии сантехника - именно такую цель преследуют организаторы конкурса профессионального мастерства среди людей этой специальности.

Ведь во многом от их профессионализма зависит нормальная жизнь абсолютного большинства горожан.

Конкурс проводится в рамках общегородского конкурса <Минские мастера>. Требования к участникам строгие. Нужно не только качественно выполнять свои функциональные обязанности, но и быть на хорошем счету у жильцов.

...Слесарем -сантехником в ЖЭСе № 99 Московского района столицы Олег Борисов работает шесть лет. Вначале говорит, трудновато было - приходилось практически с нуля оборудование изучать и с жильцами общий язык искать. Теперь его знают, что называеться, в лицо. Приходят не с жалобами, а чаще за советом .

В конкурсе <Минские мастера> Олег участвует впервые, но на победу рассчитывает. Равно как и Тамара Ипатова - рабочая по комплексной уборке территорий этого же ЖЭСа. Правда, самой лучшей наградой за свой труд женщина считает благодарность жильцов.

Требования к работе коммунальщиков сегодня высокие. А профессии престижными не назовешь. Тем не менее свободных вакансий в столичных ЖЭСах сегодня нет.

В эти дни проходит первый этап соревнований. Затем призёры будут состязаться между собой. Общегородской этап намечен на начало июня.