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Все профессии нужны, все профессии важны

18 мая 2006 11:54
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Повысить престиж профессии сантехника - именно такую цель преследуют организаторы конкурса профессионального мастерства среди людей этой специальности.

Ведь во многом от их профессионализма зависит нормальная жизнь абсолютного большинства горожан.

Конкурс проводится в рамках общегородского конкурса <Минские мастера>.  Требования к участникам строгие. Нужно  не только   качественно  выполнять  свои функциональные обязанности, но и быть на хорошем счету у жильцов.

...Слесарем -сантехником в ЖЭСе № 99 Московского района столицы Олег  Борисов  работает шесть лет. Вначале говорит, трудновато было - приходилось практически с нуля оборудование изучать и с жильцами общий язык искать. Теперь его знают,  что называеться,  в лицо. Приходят не с жалобами, а  чаще за советом .
 В конкурсе <Минские мастера> Олег  участвует впервые, но на победу   рассчитывает. Равно как и Тамара Ипатова - рабочая  по комплексной уборке территорий  этого же ЖЭСа. Правда, самой лучшей наградой за свой труд   женщина  считает благодарность жильцов.

Требования к работе коммунальщиков сегодня высокие.  А профессии престижными не назовешь. Тем не менее свободных вакансий  в столичных  ЖЭСах   сегодня  нет. 
В эти дни проходит  первый этап соревнований.  Затем призёры будут состязаться между собой. Общегородской этап намечен на начало июня.

# общество # общество

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