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Все минчане будут пить артезианскую воду

21 сентября 2010 11:39
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В правительстве сегодня обсуждали госпрограмму «Чистая вода».

Проект, рассчитанный на 5 ближайших лет, по бюджету превышает предыдущий в 5 раз. На его реализацию понадобится 3,5 триллиона рублей.

Одна из основных задач — на 100% обеспечить централизованным водоснабжением агрогородки. Это более миллиона человек. Планируется строительство сотен станций обезжелезивания и артезианских скважин, а также 2000 километров водопроводных сетей.

В целом программа — сельской направленности, однако отдельные пункты коснутся и горожан.

Владимир Белохвостов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Предполагается осуществить поэтапный перевод Минска на водоснабжение из подземных источников. До 2016 года мы направим на это 312 миллиардов рублей. Для Минска это очень значимо. Наконец-то и город Минск будет пить воду из артезианских скважин.

# общество

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