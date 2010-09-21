Все минчане будут пить артезианскую воду

В правительстве сегодня обсуждали госпрограмму «Чистая вода».

Проект, рассчитанный на 5 ближайших лет, по бюджету превышает предыдущий в 5 раз. На его реализацию понадобится 3,5 триллиона рублей.

Одна из основных задач — на 100% обеспечить централизованным водоснабжением агрогородки. Это более миллиона человек. Планируется строительство сотен станций обезжелезивания и артезианских скважин, а также 2000 километров водопроводных сетей.

В целом программа — сельской направленности, однако отдельные пункты коснутся и горожан.

Владимир Белохвостов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Предполагается осуществить поэтапный перевод Минска на водоснабжение из подземных источников. До 2016 года мы направим на это 312 миллиардов рублей. Для Минска это очень значимо. Наконец-то и город Минск будет пить воду из артезианских скважин.