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Более 80 страусов держит военный пенсионер в Минской области

21 сентября 2010 10:29
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Более 80 страусов держит военный пенсионер Владимир Гуркин в загоне возле деревни Селище недалеко от Слуцка. В еде страусы абсолютно неприхотливы, питаются травой, сеном, свеклой, плодами, комбикормом.

Ферму часто посещают экскурсии, кое-кто увозит с собой за 40 тысяч рублей килограммовое яйцо, из которого можно приготовить глазунью на десяток человек. Страусиное яйцо, в котором содержится минимум холестерина, полезнее куриного. За сезон самка приносит 70—80 таких гигантов.

Рядом строится кафе, где можно будет продегустировать мясо страуса. Оно сочное, нежное, почти без жира, обычно реализуется втрое дороже самой качественной свинины. От взрослой самки страуса в год можно получить до 4,5 тонны деликатесного мяса, а от свиноматки — в лучшем случае 2,5 тонны, пишет «НГ ».

# общество

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