Воспоминания малолетней узницы фашистских концлагерей. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Письмо прислала Наталья Ивановна Орлова из Могилева.

Из воспоминаний малолетней узницы фашистских концлагерей Шейбак (Картошниковой) Анны Павловны.

Родилась я в 1933 году. Все мое довоенное детство прошло в деревне Явор Козловщинского района (сейчас Дятловский район Гродненской области). В июне 1941-го, когда началась Великая Отечественная война, многие жители из нашей деревни ушли в партизаны. Я, 8-летняя девчушка, вместе с другими детьми собирали информацию, где находятся подразделения немцев, и бежали в лес, чтобы сообщить партизанам. Не хватало еды, заканчивались последние запасы пищи. А вскоре начались болезни: тиф, чесотка. От тифа умерла моя мама, которая прятала меня от облав фашистских карателей. В одной из таких облав был расстрелян и мой дядя Шейбак Сергей, который в это время находился в деревне и выполнял задание партизан.

В июне 1944 года, во время очередной облавы, нас стали сгонять на площадь. Измученных, голодных, полураздетых людей стали строить в колонны, а все личные вещи приказали укладывать на повозки. Стоял громкий плач, стоны – все это было так ужасно! Сказали, что повезут в город Роготно, где немцы заранее выкопали большие ямы. Мы знали: нас везут убивать! Так мы доехали до железнодорожной станции. Полицаи дали приказ людям идти в одну сторону, а повозки – в другую. Подъехали грузовые машины, в которые нас и затолкали. Дальше довезли до станции Дворец, сказали выгружаться и погнали в большое кирпичное здание, в котором уже была не одна сотня узников. Там нас продержали неделю в нечеловеческих условиях без питьевой воды, а вся наша еда состояла из похлебки с гнилой брюквы. Спать приходилось прямо на полу, покрытому навозом и присыпанному соломой. От голода и холода опухли руки и ноги. Утром одного дня нас подняли, выгнали с сарая, погрузили в товарные вагоны и наглухо закрыли.

И вот наш состав в фашистской Германии. Привезли нас в город Бреславль. Это на границе с Польшей. Разместили всех людей в бараках, обнесенных в три ряда колючей проволокой. На территории концлагеря стояло много вышек с охранниками. С другой стороны простиралось болото. Лагерь был поделен на две части: в одной находились более сильные и здоровые пленники, отобранные на работу. В другой части оставались смертники. «Черный ворон» не успевал вывозить полумертвых, которых сжигали в топках печей крематория.

Следующий этап – немецкий город Петерсвальде. Посреди города протекала река, на берегу которой стояла ткацкая фабрика. Лес за фабрикой был полностью заполнен угнанным домашним скотом. Мы, совсем еще дети, работали на ткацкой фабрике. На рукаве, выше локтя у нас была прикреплена нашивка «ОSТ», или «остарбайтер», которая применялась для обозначения людей, вывезенных из Восточной Европы на принудительные работы с целью использования в качестве бесплатной рабочей силы. Спасли меня от голодной смерти две немки, которые каждое утро украдкой приносили мне что-то из еды.

Фронт приближался все ближе и ближе, пленников гнали все дальше и дальше от границы. И так мы оказались в городе Эрфурте. Нас ждал очередной концлагерь, колючая проволока в три ряда, высокий забор, надзиратели. Тиф и чесотка съедали всех поголовно! Люди не жили, а существовали без еды и воды! Шел 1945 год. Однажды весенним утром нас разбудили надзиратели и стали выгонять на улицу. Но люди не хотели выходить, кричали: добивайте нас здесь! Плакали дети, стонали раненые! Немцы, которые приготовились удирать, хотели уничтожить все свои следы: сжечь всех пленных. Однако в барак не входили – боялись заразиться тифом. Так прошла ночь. А следующим утром нас освободила союзная армия. Все ужасы войны, все самое страшное, что мы пережили, закончилось. Фашисты при отступлении оставили в столовой зараженную еду, от которой многие люди сразу же отравились. Постепенно нас небольшими партиями стали отправлять домой, на родину! Сначала мы попали в немецкий город Бранденбург на Эльбе. Затем я оказалась в родной Беларуси.

Приехав в Беларусь, воспитывалась у чужих людей. Помогала им по хозяйству. Так я зарабатывала себе на пропитание. Спасибо людям добрым, что не дали умереть! Перелистывая в памяти все эти страницы моих детских мучений, я хочу пожелать будущим потомкам, чтобы никогда не было войн. Помните об этом, люди! Никогда не забывайте тех, кто отдал жизнь за нашу Родину. Будь проклята эта война, пусть такое никогда не повторится!