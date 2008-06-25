Вопиющий факт в отношении Героя Советского Союза в Эстонии

На этот раз эстонская "Фемида" решает судьбу 88-летнего Арнольда Мери. Он последний герой советского союза, который проживает в Эстонии. Его обвиняют в геноциде гражданского населения во время войны. Однако ветеран не только отрицает вину, но и на конкретных фактах доказывает свою непричастность.

В Беларуси такая ситуация вызывает осуждение. В нашей стране во время войны погиб каждый третий, люди проливали кровь за освобождение всей Европы. Общественности известны случаи демонтажа в Прибалтике памятников - героям великой отечественной. Широкий общественный резонанс эта ситуация получил и на страницах белорусских газет.



Не прошло и месяца после очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне, как прибалтийские власти вновь организовали громкий судебный процесс.