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Вопиющий факт в отношении Героя Советского Союза в Эстонии

25 июня 2008 14:16
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Не прошло и месяца после очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне, как прибалтийские власти вновь организовали громкий судебный процесс.
На этот раз эстонская "Фемида" решает судьбу 88-летнего Арнольда Мери. Он последний герой советского союза, который проживает в Эстонии. Его обвиняют в геноциде гражданского населения во время войны. Однако ветеран не только отрицает вину, но и на конкретных фактах доказывает свою непричастность.
 
В Беларуси такая ситуация вызывает осуждение. В нашей стране во время войны погиб каждый третий, люди проливали кровь за освобождение всей Европы. Общественности известны случаи демонтажа в Прибалтике памятников - героям  великой отечественной.   Широкий общественный резонанс эта ситуация получил и на страницах белорусских газет.
# общество

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