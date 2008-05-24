Во всех школах страны сегодня прозвучал последний звонок

95 тысячам старшеклассников он дал старт во взрослую жизнь. Утром прошли торжественные линейки и праздничные мероприятия.

Однако только официальной частью выпускники, как правило, не ограничиваются. После традиционных поздравлений, ребята отправляются отмечать главное событие школьной жизни за пределами своего уже бывшего учебного учреждения. Это последняя возможность отдохнуть перед началом экзаменов.

В этом году выпускников в стране более 90 тысяч. В столице окончание этого учебного года особенное - более 12 тысяч учеников стали первыми выпускниками 12-летки. Взрослая жизнь, поступление, стрессы - это будет после, а сегодня их день. Надо о многом успеть поговорить с одноклассниками: вспомнить, как все начиналось, какими они пришли в школу и какие они сейчас. Не забыть поблагодарить преподавателей за то, что помогали в трудные минуты. А классным руководителям тяжелее всех, ведь они были для ребят вторыми мамами.

Последний звонок это не только старт во взрослую жизнь, но и начало подготовки к экзаменам, которые уже на носу: испытания пройдут с 26 мая по 6 июня. А окончательное прощание со школой - это выпускные вечера с вручением аттестатов.

