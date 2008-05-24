У современных любителей книги в моде белорусское фэнтези

Гомельская писательница Ника Ракитина признана лучшим новым автором на европейском фестивале фантастов "ЕвРосКон - 2008".

Её роман "Гонитва", действия которого разворачиваются на территории Латгалии, Беларуси и Польши в середине 19 века, специалисты называют аналогом "Дзикага палявання караля Стаха" Владимира Короткевича.

Ника Ракитина в фантастике не новичок. За спиной более полусотни публикаций в различных периодических изданиях. По собственному признанию, пишет с тех пор, как научилась писать. Продолжает традиции заложенные предками.

Напечатать белорусского автора решились латышские издатели, ведь действия романа происходят и на прибалтийских просторах тоже. Гонитва - аналог дикой охоты, правда, прямым продолжением легендарного произведения Владимира Короткевича роман не назовёшь.

В книге переплелись белорусский фольклор и реальные исторические события. Могущественный король Ужей на страница романа так же реален, как и участница восстания 1831 года Эмиллия Пляттер, ставшая прототипом для фантастической героини. А один из первых белорусских фантастов Ян Борщевский в романе выступил в роли корчмаря.

Фантастический мир своих произведений Ника Ракитина сумела перенести и в реальную жизнь. Под её руководством ещё в 90-ых в Гомеле зародилось ролевое движение. А сейчас она руководит детским литературным объединением "НЛО". Кстати, именно в нём фантастическое дело матери продолжает и младший сын.

По признанию Славы, новый мамин роман до конца ещё не прочёл. Не было такой возможности пока и у большинства белорусских ценителей фэнтези. Книга ограниченным тиражом пока появилась только в столичных магазинах.