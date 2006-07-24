Во всех регионах Беларуси началась жатва

Уборка идет выборочно, по мере созревания зерновых. Они скошены на чуть более 3% общей площади. К сегодняшнему вечеру хозяйства республики обещают преодолеть пятипроцентный рубеж. Это будет означать начало массовой уборки. Самые высокие темпы - в хозяйствах Брестской области. Всего же намолочено около 200 тысяч тонн зерна нового урожая. Средняя урожайность по республике на 2,7 центнера меньше, чем в прошлом году. Однако, по расчетам специалистов Минсельхозпрода, по мере вступления в жатву большего числа хозяйств и уборки более продуктивных участков, урожайность увеличится. Сейчас в первую очередь убирают подгоревшие и полегшие участки.