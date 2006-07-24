В график движения пригородных электропоездов внесены изменения

25 и 26 июля на перегоне Минск-Пассажирский - Минск-Восточный будут выполняться работы по замене моста. В связи с этим изменяется движение пригородных электропоездов. Так, завтра все электрички маршрута <Борисов - Институт Культуры> будут следовать до станции <Минск-Восточный>. Электропоезда, которые отправлялись с остановочного пункта <Институт Культуры>, переносятся на станцию <Минск-Восточный>. Аналогичным образом электропоезда будут ходить и 26 июля. За исключением электропоезда <Институт Культуры - Борисов> с отправлением в 16.56. В этот день он отменяется.