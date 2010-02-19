Видео. Мастер-класс от белорусского спецназа для маленьких детишек

Высший пилотаж боевого искусства от защитников отечества. Глядя на такое шоу за будущее точно становится не страшно.

Эксклюзивная демонстрация целого арсенала боевых приемов в исполнении элитной роты спецназначения прошла для тех, кто пока в рядах призывников.

Школьников, студентов и возможно, будущих леди-защитниц покоряли как виртуозным владением оружием, так и акробатическими трюками

Участники экскурсии:

Когда смотрю на спецназ, самому хочется пойти в армию и обучаться всяким боевым искусствам.

Хочется самому научиться, чтобы родину защищать.

А вот на экскурсии по казарме ребята показали, что и сами в хорошей форме.