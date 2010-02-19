Видео. Мастер-класс от белорусского спецназа для маленьких детишек

Эксклюзивная демонстрация целого арсенала боевых приемов в исполнении элитной роты спецназначения прошла для тех, кто пока в рядах призывников.
Школьников, студентов и возможно, будущих леди-защитниц покоряли как виртуозным владением оружием, так и акробатическими трюками
Участники экскурсии:
Когда смотрю на спецназ, самому хочется пойти в армию и обучаться всяким боевым искусствам.
Хочется самому научиться, чтобы родину защищать.
А вот на экскурсии по казарме ребята показали, что и сами в хорошей форме.