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Счета за коммунальные услуги для минчан выросли почти вдвое

19 февраля 2010 11:16
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В январские морозы коммунальщикам пришлось поддать жару в городских квартирах и, как следствие, откорректировать цифры к оплате в жировках.

Счета за коммунальные услуги  выросли почти вдвое и          для некоторых оказались неприятной неожиданностью. Накалил отопительный сезон и нашу горячую линию. Вопросом «За что платим?» минчане  буквально  обрывали провода. К слову,  чем старше  жильё  и чем больше квадратных метров,  тем больше денег придётся оставить   в рассчётно-справочном центре  до 25  февраля.           

Эльман Хасиев, заместитель главного инженера ЖРЭО Центрального района:
В квартирах были созданы комфортные условия: 18-20 градусов. Но из-за погодных условий произошел рост теплопотребления. Оплата, соответственно, выросла…

# общество # Погода

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