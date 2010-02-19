Счета за коммунальные услуги для минчан выросли почти вдвое

В январские морозы коммунальщикам пришлось поддать жару в городских квартирах и, как следствие, откорректировать цифры к оплате в жировках.

Счета за коммунальные услуги выросли почти вдвое и для некоторых оказались неприятной неожиданностью. Накалил отопительный сезон и нашу горячую линию. Вопросом «За что платим?» минчане буквально обрывали провода. К слову, чем старше жильё и чем больше квадратных метров, тем больше денег придётся оставить в рассчётно-справочном центре до 25 февраля.

Эльман Хасиев, заместитель главного инженера ЖРЭО Центрального района:

В квартирах были созданы комфортные условия: 18-20 градусов. Но из-за погодных условий произошел рост теплопотребления. Оплата, соответственно, выросла…