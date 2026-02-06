Везде нужно управлять, контролировать! Президент рассказал о работе отдельных хозяйств страны

И так по порядку: работа антикризисных управляющих. В соответствии с законом об урегулировании неплатежеспособности, принятым еще в 2023 году, госорганам были предоставлены дополнительные возможности для более активного антикризисного управления. Основная цель – не допустить ухудшения финансового состояния предприятий и сохранить их работу. Механизм в целом выстроен четко: антикризисный управляющий обязан реализовать экономически обоснованную модель финансового оздоровления с конкретными сроками, закрепленными в плане санации. Однако Президент детально поинтересовался, как этот механизм применяется на практике. Министр экономики доложил о положительных результатах применения антикризисного инструментария. В развитие темы глава государства привел конкретные практические примеры из работы отдельных известных хозяйств страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все гадают, что делать с «Городцом». Премьер предложил, давайте энергетики, пусть за них отвечают, за это хозяйство тем более. Во времена Кушнаренко они хорошо себя показали, энергетики. «Сипаково-Агро» в Шкловском, это твое было. Где я и увидел первый раз Кушнаренко, посетив это хозяйство. Идеальное. В советские времена такого не было. Ну вот он говорит, давайте отдадим, там есть возможность, это же энергетики. Назаров уперся, это мое, дело моей чести, я тут это сделаю, я покажу как надо. Зачем мне эта показуха? Вчера я допрашивал Исаченко, или позавчера. У него совсем иная точка зрения. Третья точка зрения. Но он там на месте, ему виднее. Кстати, он работал там, в этом «Городце» несчастном. Но дело не только в «Городце». Но «Купаловское», там лучшие земли и лучшее хозяйство объединены. Чего вы туда управляющего не направили? Вот вам управляющая компания, управляющий антикризисный и прочее. Нахомутали под какую-то рыночную экономику, которой никогда не было и не будет.

Везде нужно управлять, контролировать. И тогда, когда Сукало мне принес эту проблему, вопросами банкротства завалили все суды. Я тогда включил свой опыт и думаю, ну а что эти управляющие нам дают? Да ничего не давали. Жулика какого-то, кто-то где-то проверенного, как сказал министр, направили туда, а результата нет. И я тогда, используя опыт, пришел к выводу, что органы власти должны заниматься. Райисполком, облисполком, им виднее.

А за что будет отвечать суд? Вот мы загрузили этой проблемой суды. Ах, права человека, ах, еще там чего-то, как-то. Пришли в суд. Суд штампанул решение. Ну, ясно, что все они на один лад были. И что? Суд принял решение, минуя органы власти, райисполком, облисполком и так далее. Те, кто деньги давал, кредиторы эти и так далее. Ну, они приняли в суде решение. И что суд контролировал это и отвечал за это? Нет, суд принял решение и с себя спихнул. И тогда я поручил отрегулировать это на уровне закона. Отрегулировали. И вы сказали первое, второе, третье, что это нам дало. Что? Что оно дало, если вы снова к этому возвращаетесь и непонятно, что предлагаете мне в проекте уже указа. Это что, изменит ситуацию? Да нет.