Подобные службы работают в 188-ми странах мира, в том числе и в Беларуси:

Сотни розыскных дел о потерянных родственниках ежегодно заводят в службе розыска белорусского общества красного креста.

Правда, сейчас гуманитарной организации приходится заниматься не только поисками захоронений и потерянных во время войн родственников.

Запрос на поиск гарантий не дает - обычно объясняют людям сотрудники службы розыска. Все-таки Красный крест организация гуманитарная, и делает все бесплатно. А значит, поиски человека или захоронения быстрыми не будут. В среднем на это уходит около года. Но если могилу, к примеру, находят за рубежом, служба розыска выдает заявителям справку, подтверждающую наличие захоронения. По ней в страну, в которой могила обнаружена, можно выехать без всякого приглашения.

Содержимое этих ящиков работники службы розыска часто зовут просто - сокровищем нации. Вообще же это - именная регистрационная картотека. Сотни бланков, в которых вся информация о когда либо обращавшихся в службу заявителях. История народа в письмах и материал для десятка диссертаций. Кто-то просит найти могилу дяди, папы, брата, пропавших еще в годы Великой Отечественной. Кто-то хочет разыскать родственников за границей. Но время диктует свои условия. Здесь, как и в милиции знают: теперь и без войны пропадают без вести.

Для того, чтобы поиски нужного человека начались, нужны хотя бы минимальные данные о нем. Фамилия имя, где человек призывался или где пропал. Шансы на положительный ответ есть всегда. Ведь волонтеры Красного Креста сегодня работают почти во всех странах мира.

