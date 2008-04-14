За 2 дня - норма месяца

В прошедшие выходные в Витебске выпало до 40 мм осадков. Обильные дожди с мокрым снегом прошли на большей части территории области.

Это стало причиной нескольких ЧП. В воскресенье помощь спасателей понадобилась 6-ти владельцам частных домов, их подворья находились под угрозой подтопления. Вблизи многоэтажного жилого дома почти на 2 метра просел грунт. Ликвидация последствий стихии продолжается.

Тем временем, сегодня циклон, принесший плохую погоду, отступил. И завтра днём воздух уже прогреется местами до 18 градусов. Правда, отдохнём мы от дождей только до среды. С середины недели - вновь осадки. Местами они будут сильными, кое-где, возможно, с грозами. Ближе к выходным - кратковременными.

