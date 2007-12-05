В столице предоставят работу иногородним

С 1 января наниматели будут иметь право самостоятельно принимать решения о приеме на работу иногородних граждан. С 2008-го отменяется норма, согласно которой в столице при их приеме на работу требовалось согласие местной власти. Между тем, признание ряда решений утратившими силу, вовсе, не означает, что теперь процесс трудоустройства иногородних в Минске станет массовым и бесконтрольным. Прописку заменят регистрацией. Она проще в оформлении, но также обязательна к выполнению.



Сегодня рынок труда Минска характеризуется постоянным спросом на рабочую силу. Заявленная организациями потребность в работниках на 1 ноября составляет порядка 20 тысяч вакансий из 52 тысяч по республике в целом. Наибольший дефицит рабочих рук - в строительной отрасли. Городу нужны 500 каменщиков, почти столько же плотников, около тысячи водителей автомобилей и более 1,5 тысячи слесарей.



Уровень безработицы в Минске самый низкий в стране. За 5 лет он уменьшился в 4,5 раза. На постоянную работу сейчас трудоустраивают более трети от общего числа безработных. Одна из категорий горожан, которым особенно необходимо сегодня рабочее место - неблагополучные родители. Они обязаны возмещать расходы государству на воспитание их детей. Однако, в столичные службы занятости обратились лишь 1100 таких отцов и матерей, в то время как число судебных предписаний превышает эту цифру вдвое.