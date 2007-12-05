Ровно 195 лет назад произошло "изгнание" Наполеона из России

5 декабря 1812 года белорусская река Березина стала тем рубежом, за которым непобедимая французская армия прекратила сопротивление. Потерпев поражение в войне 1812 года против России, в белорусском местечке Сморгонь 5 декабря этого же года Наполеон передал командование остатками войск Мюарту и покинул свою гибнущую армию. Переодевшись в гражданскую одежду, Бонапарт тайно выехал в Париж. Так началось крушение его империи. Умер полководец в ссылке на острове Святой Елены через 9 лет.