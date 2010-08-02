В Швейцарии готовы первые вагоны для минского проекта «Городская электричка»

Первый электропоезд прибудет в Беларусь уже в январе.

Испытания локомотив пройдет в Барановичах, а оттуда отправится в пункт постоянной дислокации – в Минск.

Путь от главного столичного вокзала до станции «Ждановичи» поезд преодолеет всего за 15 минут. Сейчас на этой линии уже ведут строительные работы. В будущем, этот сверхбыстрый маршрут может соединить столицу с городами-спутниками.

БЖД заключила контракт со швейцарской компанией на поставку 10 современных электропоездов. А за опытом вождения таких локомотивов белорусские машинисты отправятся в Швейцарию.

Владимир Ожигин, начальник службы локомотивного хозяйства Белорусской железной дороги:

Вот так будет выглядеть электропоезд, но, к сожалению, раньше января мы его не увидим. Это электропоезд нового поколения — современный, экономичный для удобства минчан и гостей столицы.