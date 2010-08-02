Беларусь отмечает День десантника

Еще их называют «Войсками Дяди Васи» — тоже, кстати, вариант аббревиатуры ВДВ. Василий Маргелов — десантник №1 и Герой Советского Союза, отец-основатель передового, элитного и одного из самых молодых родов войск. Но теперь именно их выступления заказывают, когда хотят настоящее шоу и восторг зрителя.

Задача десантника — попасть по воздуху в тыл врага. Поэтому практически у всех голубых беретов за плечами обязательный багаж из сотен прыжков с парашютом. Не отстает в этом деле и прекрасная половина армии. К примеру, у Маргариты Машко уже больше восьмисот прыжков. Вот такой налет за двенадцать лет службы.

Маргарита Машко, начальник склада воздушно-десантной техники 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады Витебска:

Все помнят свой первый прыжок, обязательно. Никто ничего не понимает, и хочется еще раз.

«Крылатая пехота» с размахом отметила свой день в Витебске. Купола парашютов раскрылись в небе над воинской частью 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады. А ее двери сегодня были открыты для всех желающих.

Майор в отставке Юрий Доржиев на юбилей приехал из Подмосковья. Родную часть узнал без труда. Вот только знакомых лиц надеялся увидеть побольше.

Юрий Доржиев, ветеран воздушно-десантных войск (Россия):

Места-то узнаю, все по-старому осталось. А так почти никого из знакомых, одного человека встретил.

Алексей Горбунов, ветеран воздушно-десантных войск (Россия):

Это войска самые дружные, не только в бою, но и по жизни. Вот всегда, когда разговариваем, узнаем, что десантник — боевое братство есть боевое братство, одна семья.

Брестская воздушная гвардия удивляла очевидцев сразу в нескольких местах. Торжественный парад бойцов в центре города и показательное выступление на Мухавце собрали тысячи зрителей.

Три единицы новейшей техники на воде, и ещё 30 — вниманию публики на главной площадке праздника. Экспонаты выставки — то, чем располагают сегодня войска на случай реальной угрозы с земли и с воздуха.

Вадим Денисенко, командир 38-й отдельной гвардейской мобильной Венской краснознамённой бригады:

Наш зенитный дивизион призван лучший зенитным дивизионом в Вооруженных силах, в соревнованиях по полевой выучке самоходный дивизион призван одним из лучших.

Водные процедуры 2 августа принимали и в столице. Правда, под пристальным контролем правоохранителей — чтобы без жертв в мирное время. К слову, московским десантникам в этом году официально разрешили купаться в фонтанах. Милиция выставила только одно условие: «Без инцидентов». Для отчета «Без инцидентов» в Минске условий ставить не пришлось. По крайней мере, до вечера отслужившие гуляли относительно спокойно.

В столице живут около десяти тысяч человек, которые служили в ВДВ. Многие прошли «горячие точки». Бывшие миротворцы и теперь купания в фонтанах не особо жалуют. А на Остров слез приходят целыми семьями. Необычное занятие — говорить с камнем. Как нам рассказали, это беседа с погибшими друзьями.

Владимир Олизар, участник боевых действий в Афганистане:

Вместе прошли от учебки до Афгана, два месяца ему до дембеля оставалось — снайпер снял. Видишь вот эти полосатые тельняшки, голубые береты.

Ну а ближе к вечеру, когда станет не так жарко, Минск традиционно запоет. К слову, у десантников тоже свой — особый репертуар.