Блошиное нашествие в Минске: в некоторых столичных многоэтажках жильцы столкнулись с небывалым количеством насекомых

Страшно здесь уже не только в доме, но даже на скамейках под окнами. Блошиные полчища давно вышли из подвального сумрака.

Но дозор в лице соседок на лавочке с наступлением не справляется. Сегодня блохи атаковали как снег на голову.

Нам не то чтобы очень хотелось, но ведь тоже нужно было попасть в подвал. На экстремальную экскурсию. Вот только кандидаты на роль гида тут же разбежались — как блохи по ногам. Роль добровольца для Валерия уже секунд через десять стала трагикомической.

Валерий Тарнов:

Они налетают и кусаются — это же кошмар какой-то! Довольно-таки больно.

Недавно насекомые стали перебираться уже и в квартиры. Причем, не только на первом этаже. Местные рассказывают: звонили в ЖЭС, те обещали санстанцию с отравой, но вместо этого только отравили надежды на спасение.

Елена Кудрицкая, исполняющая обязанности диспетчера ЖЭС-119 Минска:

Дождь начался — при дожде нельзя работать, поэтому не могли приехать.

В местном ЖЭСе отлично помнят и эту улицу, и этих блох. Елена объясняет: просто жалоб на паразитов из-за погоды стало гораздо больше. Но обнадежить жильцов у нее получается лишь отчасти: начать спасать людей от блох могут и через две недели.

Елена Кудрицкая, исполняющая обязанности диспетчера ЖЭС-119 Минска:

По графику до 15 августа должны приехать.

Алеся Метлицкая, заведующая контрольно-методическим отделением Минского городского центра профилактической дезинфекции:

Сейчас сложная ситуация, хотя мы стараемся купировать все вспышки. Жильцы подают заявку в ЖЭС: если это подъезд, делают обработку подъезда — ЖЭС оплачивает, если квартира — жильцы оплачивают сами. Сейчас, наверное, раза в три больше заявок от населения.

А возле подъезда после визита в подвал у Валерия еще долго продолжались танцы с десятками партнеров. Мужчина без остановки скидывал блох и сетовал: он ведь даже не успел добежать до банок с закатками.