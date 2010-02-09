В Правительстве обсудили выполнение четырехлетней госпрограммы «Чистая вода»

Это один из важных документов, который обошелся почти в 700 миллиардов рублей.

Глава Кабинета министров высказал претензии к Министерству ЖКХ, за то, что оно не обеспечило выполнение ряда пунктов программы.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Докладывали о том, что программа 2009 года будет полностью выполнена. Однако я снова принял решение вынести программу на рассмотрение заседания Совета министров с учетом того, что ряд вопрос упущены и не выполнены. Поручения правительства были даны в ноябре, в декабре необходимо было ввести концепцию. Сегодня уже февраль — ни концепции, ничего нет.

Какую воду будут пить белорусы, где построят новые станции обезжелезивания и реконструируют очистные сооружения – на ближайшие 5 лет в стране намечено вложить в эти мероприятия около четырех триллионов рублей. Специалисты намерены внедрить современные технологии очистки воды, в частности, ультрафиолетовое обеззараживание и применение синтетических фильтров.

Сергей Сушко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Сегодня мы осваиваем займы международных финансовых организаций. По нашим расчетам в 2011-2015 годах мы намерены привлечь около 360 миллиардов рублей займов международных финансовых организаций. И таким образом мы к концу 2015 года мы приблизимся к тем целям, которые ставим перед собой, то есть максимально удовлетворить качественной питьевой водой население республики.