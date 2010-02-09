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Кодекс об административных правонарушениях Беларуси дополнят ответственностью за коррупционные преступления

09 февраля 2010 12:17
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В прошлом году в стране вдвое увеличилось количество хищений, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями.

Как правило, это дело рук нечестных руководителей, которым дано право заключать договоры, предоставлять в аренду помещения и искусственно создавать хозяйствующие субъекты.

Андрей Романовский, заместитель начальника второго управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь:
В качестве примера могу привести возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц Бобруйского завода крупнопанельного домостроения. Проводились фиктивные тендеры по поставке предприятию стройматериалов по завышенным ценам. В результате ущерб, причиненный предприятию, превысил 400 миллионов рублей.

# общество

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