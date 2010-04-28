В Новополоцке из архивов КГБ узникам трудовых лагерей Германии в годы войны передали их личные документы

10 закрытых до селе дел - а это немецкие пропуска и трудовые книжки - передали их владельцам или родственникам узников трудовых лагерей Германии в годы войны. Правда, точка в этом деле не поставлена.

В 1942 году состоялся самый массовый вывоз советских граждан на работы в Германии. Гитлеровцы называли этот процесс эвакуацией. Несмотря на то, что на улицах оккупированных городов Беларуси красовались плакаты-приглашения поработать и заработать на красивую жизнь в Третьем рейхе, немцы устраивали здесь настоящие облавы и насильно вывозили молодых людей товарными вагонами работать в Германию отнюдь не в сказочных трудовых условиях.

С нашивкой на одежде с тремя буквами «ОСТ» — так гитлеровцы метили жителей Восточной Европы — работали несколько сотен тысяч белорусов в годы войны в Германии, как дешёвая рабсила. После Великой Победы те, кто выжил, вернулись домой. В карманах люди везли не обещанные марки, а немецкие документы. Все эти 65 лет они хранились в так называемых фильтрационных фондах КГБ.

Игорь Седых, начальник архивного подразделения УКГБ Витебской области:

Нам нужно было всех проверить, отсеять немецких пособников от честных советских граждан. Мы решили найти тех, кто ещё жив. К сожалению, их очень мало.

Это архивы и это же просто чьи-то документы. Сегодня они из фондов КГБ отправились к их владельцам или родственникам тех, кто не вернулся или не дожил до этого дня. Трудовая книжка с гербом Третьего рейха на обложке, с защитными знаками на листах — кроме фамилии и имени все биометрические данные с цветом глаз и цветом волос. И пометкой «вход и выход из лагеря разрешается только для работы». И еще «За потерю документа — строгое наказание».

Валентина Федоровна или, как она сама просит себя называть, бабушка в свои 16 лет увидела Германию через проволоку забора трудового лагеря. Четыре года её молодой жизни — в этом аусвайсе, трудовой и архивной справке. Четыре года её молодой жизни — одна из страничек многотомной энциклопедии Второй мировой.