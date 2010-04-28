Фото. В Беларуси стартовал молодежный марафон, посвященный 65-летию Победы

Молодежный марафон стартовал у Вечного огня. На площади Победы состоялся торжественный митинг. К монументу возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Дань уважения под звуки оркестра отдали более трехсот человек. Это ветераны, марафонцы и активисты молодежных отрядов. С цветами и флагами сегодня вспомнили всех тех, кому обязаны мирным небом над головой. Здесь же, у Вечного огня, зажгли и «Огонь памяти». В течение шести дней факел пронесут по историческим местам боевой и партизанской славы.

Там же, с полей, где проходили сражения, участники соберут и «святую землю». Её поместят в специальную капсулу. Первой стала земля с Кургана Славы. Её собрали утром. А по окончании марафона, капсулу передадут музею Великой Отечественной войны для закладки в основание нового здания музея. Его строительство началось накануне юбилея Великой Победы.

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:

Это героика, это наша память. Это наше отношение к тому, что сделали наши деды и прадеды. Они посетят и захоронения и памятные места по всей стране.

По пути марафонцы посетят дома ветеранов войны и труда, проведут флеш-акции и показательные выступления картингистов и мотоциклистов. Все это с участием творческих коллективов и звезд белорусской эстрады.

Анатолий Новиков, председатель республиканского совета «Общественного объединения ветеранов»:

Молодежь тоже получит какой-то заряд оптимизма, гордость за свершенное и готовность так же беззаветно служить нашему отечеству, как служило старшее поколение.

Из Минска колонна направилась в Витебск. Там первыми участников акции встретили байкеры и вертолетчики.

На витебской земле марафон Победы первое приветствие получил с небес. Несмотря на пасмурную погоду, вертолет пронес над городом флаг с праздничной символикой. К участникам акции присоединились байкеры, кортеж ретромобилей и тюнингованные авто. Необычная колонна, вызывавшая удивление и восторг у витебчан, направилась на проспект Победы.

Десятки молодых людей и ветераны собрались у памятника «Орден Победы». Боевые товарищи вспоминали военные времена, с собой даже принесли фотографии 65-летней давности.

Олег двумя руками за такие патриотические акции.

Олег Кириллов, участник марафона:

Все-таки поддержать наших ветеранов, они воевали, давали нам будущее. Это очень Великий праздник.

Алеся, певица, участница марафона:

Мы хотим сказать слова благодарности нашим ветеранам, пожелать им здоровья, и заверить, что мы научим своих детей, своих внуков гордиться их подвигом.

Как на настоящем параде, не обошлось и без техники. Авиамоделисты запустили в небо самолеты, ракеты и воздушных змеев.

Молодежный марафон сплотит не только его участников. Нитью великой Победы он свяжет все областные центры страны Например, уже завтра марафонцев ждут на Могилевщине. Дорогой Победы участники автомотопробега пройдут также через Гомель, Брест и Гродно. А финиширует марафон 3 мая у Кургана Славы на Минщине.