В Беларусь пришли морозы

Мороз усилится, а в выходные дни к холодам еще прибавятся и метели. Таков прогноз синоптиков на ближайшие дни.

Глобального потепления не предвидится и в течение месяца. Коммунальщики, медики и сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим работы. Медики рекомендуют прикупить теплые перчатки и шубу и не забыть о головном уборе.

За четверо суток в столице зафиксировано 11 переохлаждений и одно обморожение. Еще один совет специально для прекрасного пола: крем для лица наносить за два часа до выхода на улицу. В обратном случае на гладкой коже появится не легкий румянец, а красные пятна.

Первая помощь, которую могут оказать люди до приезда скорой помощи следующая. Необходимо убрать человека с ветра, снять с его мокрую одежду. Одеть теплую, или укутать в одеяло. И ждать скорую.

