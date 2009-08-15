Индия празднует День независимости

Это одно из успешно развивающихся государств, которое занимает второе место в мире по численности населения и четвёртое по производству энергии.

Дипломатические отношения между нашими странами были установлены в 1992-м году. Президент Беларуси посещал Индию дважды. В 1997 году и в апреле 2007-го. В рамках последнего визита было подписано пять документов, благодаря которым белорусско-индийские отношения успешно развиваются по многих направлениям. Мы сотрудничаем в сфере культуры, искусства, науки и образования, в области сельского хозяйства. Импорт калийных удобрений – является одной из главных статей белорусско-индийского товарооборота, который постоянно растёт. В этом году ожидается, что он достигнет полумиллиардного рубежа. В столицах двух республик – Минске и Дели – ежегодно проходят торгово-промышленные выставки.

– Для наших стран стало доброй традицией проведение дней национальной культуры и искусства, которые проходят в столицах наших республик. Большой интерес вызвала не так давно прошедшая, в Мумбае выставка, где были представлены товары более 40 ведущих белорусских предприятий, – сказал Чрезвычайный и Полномочный посол республики Индия в республике Беларусь Рамеш ЧАНДРА.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Индии с национальным праздником – Днём Независимости.