Соглашение о равных правах граждан Беларуси и России на свободу передвижения и выбор места жительства вступит в силу до конца года

Документ упрощает пребывание белорусов и россиян на территории соседнего государства. Без регистрации в соседней стране можно будет находиться в течение 30-ти дней. Также появится возможность приобрести вид на жительство без разрешения на временное проживание. Кроме того, соглашение подтверждает уже установившуюся практику пересечения белорусско-российской границы без заполнения миграционных карт. А российские дети отныне смогут приезжать в Беларусь на основании свидетельства о рождении.