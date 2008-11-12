Прямой эфир

Соглашение о равных правах граждан Беларуси и России на свободу передвижения и выбор места жительства вступит в силу до конца года

12 ноября 2008 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Документ упрощает пребывание белорусов и россиян на территории соседнего государства. Без регистрации в соседней стране можно будет находиться в течение 30-ти дней. Также появится возможность приобрести вид на жительство без разрешения на временное проживание. Кроме того, соглашение подтверждает уже установившуюся практику пересечения белорусско-российской границы без заполнения миграционных карт. А российские дети отныне смогут приезжать в Беларусь на основании свидетельства о рождении.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
12 ноября 2008 08:49

Благотворительная акция "Сила права" стартует в Минске

12 ноября 2008 08:48

Снег в Беларуси синоптики обещают лишь в конце ноября

11 ноября 2008 17:52

Первые потомки русского и немецкого генералов встретились в День примирения в Беларуси