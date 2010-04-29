В Минске проживают 1 миллион 828 тысяч человек

О предварительных итогах переписи населения – 2009 корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила заместитель начальника Главного статистического управления города Минска – начальник отдела переписи населения Валентина Липневич.Она отметила, что данные получены на основании информации переписчиков о количестве заполненных переписных листов и будут уточняться в ходе их обработки. По данным переписи 1999 года в столице насчитывалось 1 миллион 680 тысяч жителей. Таким образом, население города за последнее десятилетие увеличилось на 148 тысяч человек.