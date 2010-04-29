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В Минске стало на 65 деревьев больше: аллею памяти высадили ветераны Великой Отечественной и руководство железной дороги

29 апреля 2010 09:31
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Саженцы лип и вязов в честь праздника Победы выстроились в ряд возле железнодорожного полотна.

В тени аллеи будут прогуливаться учащиеся и преподаватели профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта. Посадить дерево под звуки военного оркестра сегодня посчастливилось не только ветеранам Великой Отечественной, но и руководству железной дороги. В память об аллее памяти установили мемориальный знак.

Владимир Ринг заместитель начальника магистрали Белорусской железной дороги:
Дерево — это живой организм, который тоже чувствует это праздничное настроение и ту цель, которую мы преследуем, когда сажаем это дерево. Мы отдаем ему свою душу, энергию, оно заряжается нашей идеей и будет долго жить.

# общество

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