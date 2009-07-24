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В Минске открывается Дом Москвы

24 июля 2009 07:37
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Для участия в торжественной церемонии прибыла московская делегация во главе с первым заместителем мэра города Владимиром Ресиным. Культурно-деловой центр будет представлять интересы российской столицы в Беларуси, развивать культурные и деловые связи. Он построен на улице Коммунистической с использованием белорусских строительных материалов и конструкций за счёт московского бюджета. Общий объем инвестиций – свыше полмиллиарда российских рублей. К слову, Дом Москвы – точная копия московской мэрии.
# общество

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