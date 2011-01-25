В Минске открыт первый молодежный арт-инкубатор

Эта уникальная инфраструктура позволит с наименьшими издержками и наибольшей эффективностью начать бизнес молодым людям искусства.

На расширенных площадях бизнес-инкубатора Молодежной социальной службы разместятся различные направления арт-индустрии: фото- и дизайн студии, полиграфия, живопись, актерские и режиссерские студии. Отбор претендентов уже начался, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Виталий Снитко, исполнительный директор бизнес-инкубатора Молодежной социальной службы:

Дабы не расширять штат, а заниматься исключительно творчеством, они в свое предприятие будут нанимать именно художников. Все остальное, остальную инфраструктуру для бизнеса предоставляем мы.

Екатерина Пилипцевич, заместитель директора студии дизайна деловой одежды:

Здесь мы получаем консультации бухгалтеров, секретарей. В общем-то, все направлено на поддержку молодой компании.