В Минске открыт первый молодежный арт-инкубатор

На расширенных площадях бизнес-инкубатора Молодежной социальной службы разместятся различные направления арт-индустрии: фото- и дизайн студии, полиграфия, живопись, актерские и режиссерские студии. Отбор претендентов уже начался, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».
Виталий Снитко, исполнительный директор бизнес-инкубатора Молодежной социальной службы:
Дабы не расширять штат, а заниматься исключительно творчеством, они в свое предприятие будут нанимать именно художников. Все остальное, остальную инфраструктуру для бизнеса предоставляем мы.
Екатерина Пилипцевич, заместитель директора студии дизайна деловой одежды:
Здесь мы получаем консультации бухгалтеров, секретарей. В общем-то, все направлено на поддержку молодой компании.